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Народный артист РСФСР Лев Лещенко, госпитализированный в медицинский центр в Коммунарке с двусторонним воспалением лёгких, чувствует себя хорошо. Об этом сообщил руководитель Государственного театра пародий Владимир Винокур.

«Нормально он себя чувствует, не собирается ни в какой Мавзолей идти… Не слушайте никого, кто нагнетает. Всё хорошо с ним», — цитирует его РИА Новости.

Винокур также уточнил, что Лещенко переведён в реанимацию для проведения необходимой процедуры.

«Он в реанимации, потому что там есть аппаратура, которая работает с дыхательным аппаратом. Что такое двустороннее воспаление лёгких у человека, которому больше 70-ти лет?», — добавил Винокур.

Ранее сообщалось, что Лещенко перевели в реанимацию для плановой процедуры.

24 марта Лещенко и его супруга были доставлены в медицинский центр в московском посёлке Коммунарка, где они сдали тесты на коронавирусную инфекцию COVID-19.

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