Россиянин Александр Винник, экстрадированный из Греции во Францию, отказался прекращать голодовку, в знак протеста против ущемления его прав в европейских судах.

«Мои попытки убедить его вчера и позавчера прекратить голодовку вчерашним заседанием в парижском суде сведены на нет», — цитирует ТАСС адвоката Тимофея Мусатова.

Он привёл слова Винника о том, что «адвокаты будут бессильны в том месте, где закона для него нет».

Мусатов также добавил, что состояние Винника «ужасное».

Ранее стало известно, что суд в Париже оставил Винника под арестом.

Александр Винник был арестован в Греции в 2017 году по запросу США, где его обвиняют в создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по утверждению Соединённых Штатов, отмывались миллиарды долларов.

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