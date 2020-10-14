Жители Новороссийска сняли на видео необычное явление — у прибрежной зоны Черное море окрасилось в красный цвет, сообщает издание «Наша газета Новороссийск». Горожане полагают, что в деле могут быть замешаны виноделы.

По данным журналистов, ролик появился в соцсетях 12 октября. НА видео видно, как на каменистый берег накатывают красные волны. Известно, что запись была сделана недалеко от поселка Мысхако в районе улицы Морской. Очевидцы при этом отметили, что вода выглядит так, будто ее с чем-то смешали.

«Как-будто вина налили. Или жмых», — цитирует издание слова автора видео.

Местные жители полагают, что явление может быть связано с деятельностью представителей винодельческого бизнеса. Не исключено, отмечают они, что кто-то из предпринимателей слил в море отходы производства.

Это не первое подобное явление близ Новороссийска. Ранее, как сообщал «Рамблер», в районе пляжа Алексино и мыса Любви тоже «краснела» вода Черного моря. Однако специалисты, изучив ситуацию, пришли к выводу, что инцидент был связан с буйным цветением водорослей, которые выделяют токсические вещества, убивая планктон.

Именно цветением водорослей ранее ученые объяснили падеж морской фауны в районе Камчатки. Начальник научной водолазной группы Беломорской биологической станции МГУ им. М. В. Ломоносова Александр Семенов, отвечая на критику этой версии, отметил, что подводные растения в этом году зацвели осенью из-за изменения климата. Он подчеркнул, что такие явления редки, но давно были предсказаны американскими специалистами.