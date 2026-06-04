У 2026 році для бізнесу, який здійснює торгівлю алкоголем, тютюновими виробами, рідинами для електронних сигарет або пальним, продовжують діяти нові вимоги щодо ліцензування, рівня оплати праці працівників та контролю з боку ДПС, запроваджені Законом № 4536-IX.

Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям Закону України “Про інтегроване запобігання та контроль промислового забруднення” та з метою удосконалення окремих положень податкового законодавства» № 4536-IX від 16 липня 2025 року суттєво змінює правила для бізнесу, який працює з підакцизними товарами: алкоголем, тютюном, рідинами для електронних сигарет, пальним, а також сидром і перрі без додавання спирту.

З жовтня 2025 року для бізнесу, який має ліцензії на роздрібну торгівлю алкоголем, тютюном, пальним, сидром і перрі без додавання спирту чи рідинами для електронних сигарет, почали діяти нові правила. Зокрема, зміни до Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, біоетанолу, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, тютюнової сировини, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 3817 від 18.06.2024 уточнюють вимоги до суб’єктів господарювання: підприємства з працівниками повинні забезпечувати середній рівень зарплат не нижче двох мінімальних, для невеликих торгових точок у віддалених місцевостях планка знижена до 1,5 мінімальної, а для ФОП без працівників встановлено обов’язковий мінімальний місячний дохід у таких самих розмірах. ДПС перевірятимуть ці показники на основі даних податкової звітності, якщо невідповідність триватиме три місяці поспіль, це стане підставою для анулювання ліцензії.

Закон затвердив низку змін, що спрощують та уточнюють правила обігу спирту, алкогольних напоїв, тютюнової продукції та пального. Зокрема, тепер продукти з нікотином, призначені для лікування залежності (код УКТ ЗЕД 2404 91 10 00), можна імпортувати без ліцензії, а закон чітко дозволяє їх ввезення та вивезення для допомоги у припиненні куріння. У сфері виробництва спирту та біоетанолу уточнено, що нерезиденти можуть виготовляти спирт лише з давальницької сировини для повного експорту за межі України. Уточнено ліцензійні вимоги для операцій зі спиртом, а саме його реекспорту та повернення: достатньо однієї з трьох ліцензій (виробництво спирту, оптова торгівля спиртом або виробництво алкогольних напоїв). Крім того, зміни у зовнішньоекономічній діяльності з підакцизними товарами закріплюють нову статтю (ст. 72-1), яка регламентує практичну сторону митного оформлення підакцизної продукції, перш за все – на рівні учасників операцій. Одним із нововведень є уточнення правил імпорту та експорту сидру та перрі (без додавання спирту), відтепер в такому випадку можна мати не лише загальні алкогольні ліцензії, а й окрему ліцензію конкретно на гуртову чи роздрібну торгівлю сидром і перрі.

Щодо обігу тютюнової продукції законодавець розширив заборону: тепер вона поширюється не лише на продаж, а й на безоплатне розповсюдження тютюнової сировини, рідин для електронних сигарет та нікотину у чистому вигляді. За порушення передбачено штраф у розмірі 200% вартості переданих або реалізованих товарів, але не менше 3 мінімальних заробітних плат.

Для зберігання пального внесені важливі уточнення: дозволено використовувати споживчу тару, тару споживача та поворотну тару (газові балони) об’ємом до 60 літрів кожна без ліцензії на зберігання. Хоча в законодавстві не наводиться чіткого визначення що таке «тара споживача», можна вважати що це тара, яка належить покупцеві після купівлі.

У підсумку варто додати, що хоч Закон має багато уточнених положень щодо регулювання обігу підакцизних товарів, він водночас накладає нові обмеження та підвищує ризики для бізнесу. Необхідність точного дотримання ліцензійних вимог, правильне оформлення документів для імпорту, експорту та реекспорту, а також додаткові фінансові вимоги щодо заробітних плат працівників ліцензіата створюють виклики для підприємств у сфері обігу підакцизних товарів.

З огляду на посилення контролю за дотриманням ліцензійних умов у 2026 році, підприємствам рекомендується провести аудит кадрових, податкових та ліцензійних документів для мінімізації ризику анулювання ліцензій та застосування фінансових санкцій.

Підготовлено юристами OGP.UA