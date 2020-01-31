Среднемесячная температура воздуха в Москве в течение января превысила климатическую норму в среднем на 9,3 градуса, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений, сообщил ТАСС и. о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в пятницу, 31 января.

«Конечно, еще несколько часов до окончания января, но уже можно сказать, что среднемесячная температура будет на 9,2-9,3 градуса выше климатических значения. Средняя месячная температура января будет около нуля. И это самый жаркий январь за весь период наблюдений», — рассказал журналистам метеоролог.

Такое значение стало максимальным за 140 лет метеонаблюдений в Москве, передает «Газета.ру» со ссылкой на «Интерфакс».

Предыдущий рекорд аномально теплой погоды в январе был установлен в 2007 году, когда средняя месячная температура составила минус 1,7 градуса, что на 7,7 градуса выше обычных значений.

Ранее Вильфанд заявил что со следующей недели в Москву придет «настоящее морозище» по сравнению с аномально теплым январем.

В среду, 29 января, Вильфанд рассказал, что температура в феврале в Московском регионе будет выше нормы, но снежный покров будет нарастать. По словам и.о. директора Гидрометцентра, снежного покрова будет достаточно, для того чтобы кататься на лыжах и санках, особенно на юге Подмосковья.