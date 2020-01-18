В Москве ожидается понижение атмосферного давления во второй половине вторника (21 января) до 733 мм рт. ст. Это произойдет в связи с приходом циклона, который сменит антициклон над столицей, рассказал и.о. директора Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Начиная со вторника, во второй половине дня начнет заметно понижаться давление — на 15-18 миллиметров ртутного столба», — цитирует синоптика ТАСС в субботу, 18 января.

Днем 21 января атмосферное давление в Москве ожидается на уровне 743 мм рт. ст. А на следующий день оно составит уже 733 мм рт. ст. В четверг оно останется на низком уровне — 739 мм рт. ст. К 24 января уровень атмосферного давления поднимется до 750 мм рт. ст.

Ранее Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве. По его словам, жителям города и гостям столицы не стоит бояться «резкого похолодания», так как температура в Москве на следующей неделе все равно будет выше климатической нормы.

В этот период температура ожидается выше климатической нормы на 5–6 градусов. Он добавил, что выражение «резкое похолодание» в большей степени лирическое, чем метеорологическое понятие.