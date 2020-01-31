Количество осадков в виде снега, мокрого снега или дождя будет выше нормы в Красноярском крае, Центральном Черноземье, Приморском крае, Забайкалье и на юге Хабаровского края в феврале. Об этом ТАСС сообщил исполняющий обязанности Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Больше всего осадков ожидается в Центрально-Черноземных областях, выше нормы — на юге Красноярского края и в Забайкалье. Также избыток осадков может наблюдаться в Хабаровском крае, а вот в Якутии будет дефицит осадков. В среднем на территории страны количество осадков будет близким к норме в этом месяце.

29 января Вильфанд рассказал, что температура в феврале в Московском регионе будет выше нормы, но снежный покров будет нарастать. По словам Вильфанда, снежного покрова будет достаточно для того, чтобы кататься на лыжах и санках, особенно на юге Подмосковья.

28 января синоптики рассказали о превышении месячной нормы осадков в Москве. Так, в январе шел снег, мокрый снег и дождь, и за месяц в столице выпало 47 мм осадков при норме в 42 мм. Предупреждение о гололедице продлено до утра 31 января.