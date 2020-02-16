На следующей рабочей неделе в Москве снова будет аномально тепло. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Днем в понедельник, 17 февраля, в Москве будет плюс 3-5 градусов. по области температура достигнет плюс 6, что можно назвать очень высоким показателем для середины февраля, передает ТАСС.

Всю неделю в Москве будет плюсовая температура — до 3-6 градусов во вторник, 1-6 градусов в среду и четверг, от 0 до плюс 5 градусов в пятницу.

Ранее 16 февраля Вильфанд рассказал, что в средней полосе России признаки весны в этом году появятся раньше обычного из-за теплой зимы: ни толстого снежного покрова, ни толстой корки льда в этом сезоне не было.