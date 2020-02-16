Жители европейской части России в этом году заметят первые признаки весны раньше обычного. В этом году ее приход «приторопит» аномально теплая зима, рассказал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

Он отметил, что одними из первых признаков весны являются сход снега и таяние льда на водоемах, которые в 2020 году могут произойти раньше обычного.

«На европейской территории первыми признаками весны являются устойчивый переход через ноль градусов в сторону повышения, сход снега, таяние льда на реках и других водоемах. Это и есть начало весны по естественным синоптическим признакам. Конечно же, в этом году вполне можно ожидать, что все эти процессы произойдут раньше обычного», — приводит его слова ТАСС в воскресенье, 16 февраля.

Вильфанд связал раннее наступление весны с теплой зимой. Так, снежный покров не был достаточно сформирован, а водоемы не покрылись толстой коркой льда.

«Погода очень теплая. У нас, в принципе, в течение зимы погода и так была характерной для третьей декады марта», — заключил он.

15 февраля климатолог Владимир Семенов заявил, что зима в Москве закончилась и больше не вернется, в столичном регионе начался переход к весне.