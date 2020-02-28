В первую неделю марта температура воздуха в России превысит многолетние показатели для этого периода. Об этом 28 февраля ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам синоптика, отклонение от нормы составит 7-9 градусов, а в некоторых регионах — до 10-15 градусов. Таким образом, жителей России в первой декаде марта ждет «очень теплая погода». Вильфанд отметил, что теплым окажется уже первый день календарной весны. Несмотря на то, что в Москве ночью ожидается мороз до -3…-5 градусов, по области — до -7 градусов, уже днем температура воздуха поднимется до +3…+5 градусов. В течение недели в столице температура будет держаться на отметке ноль, днем воздух будет прогреваться до +5…+7 градусов, в отдельные дни — до +8 градусов в Подмосковье.

Специалист подчеркнул, что на юго-востоке европейской части России отклонение от нормы составит 10-12 градусов, в Москве — порядка 7-8 градусов, в Санкт-Петербурге — на 4-5 градусов.

«На севере Сибири, западной Сибири и средней Сибири, даже Дальнего Востока температура на 12-14 градусов выше нормы. В Омской, Новосибирской, Томской областях температура выше нормы на 8-10 градусов выше нормы. А на самом юге средней Сибири температура (будет. — прим. Руд.) на 1-2 градуса выше нормы», — добавил Вильфанд.

Вильфанд добавил, что более точный прогноз будет дан в первых числах марта, но в целом уже сейчас можно прогнозировать, что «первая декада марта на всей территории России ожидается выше нормы», пишет RT.

Ранее в этот же день Гидрометцентр спрогнозировал аномально теплый март. В столице столице температура будет превышать традиционную отметку на 7-10 градусов, пишет «Газета.ру».

25 февраля Вильфанд рассказал, что нынешняя зима станет самой теплой в Москве за всю историю метеонаблюдений. По его словам, предыдущий рекорд по среднесезонной зимней температуре 1960-1961 годов может быть побит минимум на два градуса.