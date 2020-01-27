По предварительному прогнозу, февраль в России будет холоднее января, рассказал 27 января и.о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он отметил, что в настоящее время синоптики готовят детальный прогноз.

«Общий, фоновый прогноз — февраль не ожидается суперхолодным, но температура будет все-таки заметно ниже, чем в январе. Это необычно, конечно», — цитирует его ТАСС.

24 января Вильфанд отмечал, что в целом погода в феврале будет неоднородной. Ожидаются морозы до минус 10 градусов в европейской части России.

По мнению японского ученого Тохоку Сасаи, из-за глобального потепления снег в РФ будет выпадать всё реже.