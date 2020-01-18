Москвичам и гостям столицы не стоит бояться «резкого похолодания», так как температура в Москве на следующей неделе все равно будет выше климатической нормы. Об этом 18 января сообщил исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Действительно, в среду (22 января) начнет меняться режим погоды. В пятницу (24 января) будет даже –3…8 ночью. Казалось бы, резкое понижение температуры, сравнивая с текущим температурным режимом, но можно ли назвать это резким похолоданием? Это просто понижение температуры», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что даже в этот период температура будет выше климатической нормы на 5–6 градусов. Он добавил, что выражение «резкое похолодание» в большей степени лирическое, чем метеорологическое понятие.

По данным Гидрометцентра, днем 20 января в столице ожидается 1–3 градуса тепла, 21 января — 3–5 градусов тепла. В среду в Москву придет похолодание: днем –1–4 градуса, 23 января — от –4 до 1 градуса тепла, 24 января — от –2 до 3 градусов выше нуля.

Ранее, в тот же день, синоптики рассказали о том, какая погода ждет гостей и жителей столичного региона в субботу, 18 января.