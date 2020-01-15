Большую часть России в ближайшие пять дней ждет отклонение от климатической нормы на 12 градусов. Об этом в среду, 15 января, сообщил и. о. директора Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, в зоне аномального тепла окажутся, в частности, Ленинградская, Вологодская, Псковская области, регионы Центрального федерального округа, в том числе Москва, а также Поволжье.

«Так получается, что вся территория нашей страны находится в аномально теплом режиме… Огромная территория. И эти плюс 12 градусов будут и в Красноярском крае также, на юге Якутии, в Хабаровском крае», — цитирует метеоролога ТАСС.

Ранее, в январе, метеорологи рассказали «Известиям», что зима продолжит ставить температурные рекорды. По их словам, минусовые температуры еще будут, однако они не смогут выровнять общий фон температуры, и нынешняя зима станет самой теплой за 130 лет. При этом специалисты отметили, что такие аномальные зимы не станут постоянным явлением, в дальнейшем возможны и холодные, и очень холодные.