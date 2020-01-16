Теплая зима для России скорее благо, а не негативное последствие возможного применения климатического оружия. Об этом заявил журналистам в четверг, 16 января, и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд на пресс-конференции в МИЦ «Известия».

«Снимается энергетическая проблема, когда нужно при очень холодных эпизодах обеспечивать жизнь — и социальную, и промышленную», — сказал метеоролог, отвечая на вопрос, как синоптики относятся к утверждению о том, что теплая российская зима является следствием применения климатического оружия.

Вильфанд считает, что негативными последствия были бы для России, если бы температура не повысилась, а понизилась примерно на 10 градусов от нормы.

Ранее депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил в интервью радиостанции «Говорит Москва», что аномально теплая зима в России может быть следствием применения США климатического оружия. «Но нельзя климатическое оружие применить против, например, России, можно применить против всего мира, но мы из-за этого пострадаем больше всего», — пояснил он. Журавлев добавил, что американская сторона испытывает этот вид оружия вопреки международным запретам.

После этого Вильфанд заявил, что высказывания об аномально теплой зиме в России как следствии применения климатическогo оружия следует воспринимать с иронией. Он отметил, что в последнее время участился выход атлантических циклонoв на территорию Соединенных Штатов, «и там тожe в сенатe звучaт голосa, что этo можeт быть «рука Москвы».

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что зимнюю погоду в европейской части России определяют циклоны североатлантического происхождения. Нынешняя зима, по его словам, имеет шанс стать «самой жаркой в истории метеонаблюдений».

Синоптик добавил, что разработка климатического оружия запрещена принятой в 1975 году Женевской конвенцией. Существующие технологии воздействия на погоду не отличаются эффективностью.