Температура воздуха в центре Европейской России на следующей неделе снизится на 10 градусов от показателей середины текущей недели, при этом настоящие холодные аномалии ждут Урал и некоторые регионы Сибири. Об этом в четверг, 18 июня, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, антициклон, который сейчас определяет очень жаркую погоду в России уже в субботу, 20 июня, сместится на запад, и по его восточной периферии будет поступать холодный воздух.

«Понижение температуры будет сильным. По сравнению с нынешней температурой будет понижение до 18-20 градусов, ночные температуры понизятся до 10 градусов», — рассказал специалист.

Вместе с тем Вильфанд отметил, что такое изменение температуры нельзя назвать похолоданием, потому что погода приблизится к своим нормальным показателям для середины июня.

По его словам, холодные аномалии ждут другие регионы страны.

«Очень холодно будет в Томской, Омской, Тюменской области, на Урале: в Челябинской, Екатеринбургской областях. Там температура будет ниже нормы на шесть градусов. Там еле-еле будет приближаться к 20-градусной отметки, а ночные температуры 8-9 градусов», — сказал Вильфанд.

Ранее, 17 июня, сообщалось, что в Москве был побит температурный рекорд на эту дату, установленный в 1892 году. Температура воздуха в столице достигла 31,4 градуса.