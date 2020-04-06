До четверга текущей недели в ряде регионов России ожидаются заморозки до -4 градусов. Об этом в понедельник, 6 апреля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Заток холодного воздуха приведет к тому, что и в Волгоградской, и Астраханской областях вполне вероятны заморозки. Это касается и Ставрополья, и востока Краснодарсого края, и Ростовской области», — цитирует ТАСС метеоролога

По словам Вильфанда, похолодание придет и в Поволжье. Это с антициклоном: данные регионы будут находиться на его периферии, где будет происходить перемещение холодных масс.

«Но к четвергу все существенно изменится — там опять потеплеет», — пояснил представитель Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд пообещал существенном превышении климатической температурной нормы в Москве и Московской области с 6 апреля до конца недели.