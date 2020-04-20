В ряде регионов России в ближайшее время ожидает повышение уровня воды до опасных отметок. Об этом в понедельник, 20 апреля, заявил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Сейчас идут активные процессы, связанные с гидрологическим половодьем. Наиболее заметные события в Алтайском крае: там уровень воды может повышаться до опасных отметок, подтапливая дороги и дома, стоящие около поймы», ― рассказал он агентству.

Также, по словам Вильфанда, из-за осадков, которые выпадут в Приморье в ближайшие два дня, уровень воды в реках может повыситься на 20–80 см, выйдя из берегов.

Кроме того, уровень воды поднимется на 20–70 см в Нижегородской, Ульяновской, Свердловской, Костромской и Кировской областях, а также в Пермском крае.

Ранее в этот день Вильфанд рассказал о том, что на этой неделе в Сибири воздух прогреется до +28 градусов, а в европейской части России будет наблюдаться аномально холодная погода.

Так в Новосибирской, Кемеровской и Томской областях температура воздуха будут доходить до +20…+26 градусов. На Алтае и в Омской области столбики ожидается до +28. На юге Красноярского края температура будет колебаться от +20 до +25. При этом в европейской части России прогнозируются температуры ниже климатической нормы.