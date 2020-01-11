На грядущей неделе в Москве будет аномально тепло — воздух прогреется до +4 градусов. Об этом в субботу, 11 января, сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Так, в ночь на понедельник, 13 января, похолодает до -1…+1 градуса, а днем столбики термометров покажут +2…+4 градуса. Ожидаются небольшие осадки и гололедица, порывы ветра могут достигать 17 м/с.

«Ну совсем это не зимняя температура. Температура приблизится к рекордным значениям за весь период наблюдения», — цитирует специалиста ТАСС.

По словам Вильфанда, всю грядущую неделю температура будет держаться около нулевой отметки, пишет «Газета.ру».

Согласно прогнозу на сайте Гидрометцентра, днем 14 января температура воздуха составит 0…+2 градуса, местами возможны небольшие осадки и гололедица.

«Абсолютные максимумы температуры 13-14 января составляют 3,7 градуса и принадлежат 2005 году», — говорится в сообщении Гидрометцентра.

Ранее в январе глава ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин назвал причины аномально теплой погоды. По словам специалиста, рекордное потепление наблюдается из-за несформировавшейся зоны высокого давления, или «сибирского максимума». Такая зона появляется над Сибирью, Красноярским краем и Якутией и «держит» теплый воздух, а холод распространяется по всей России.