Погода на начавшейся неделе будет спокойной и снежной, в отличие от прошлых морозных выходных. Об этом телеканалу «360» 11 февраля заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, воздух с Атлантики в настоящее время определяет погоду в европейской части России, включая и Московскую область. Так, начиная со среды, 12 февраля, в столицу придет облачная погода, будет идти небольшой снег. Во вторник, 11 февраля, выпадет от 2 см до 4 см снега.

В среду температура воздуха в дневное время составит 0 градусов, ночью возможен «слабый минус». По мнению Вильфанда, такая околозимняя погода отлично подходит для катания на лыжах, пишет «Федеральное агентство новостей».

По прогнозам метеорологов, в Московском регионе может похолодать до -10 градусов и снежный покров сохранится до первой декады марта.

Ранее 11 февраля сообщалось, что синоптики предупредили москвичей о мокром снеге и порывистом ветре.