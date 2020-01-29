Температура в феврале в Московском регионе будет выше нормы, но снежный покров будет нарастать. Об этом сообщил и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд 29 января.

«В феврале прогнозируем, что будет понижение температуры до минус 10–13 градусов, то есть месяц будет не холодный по расчетам, но [температура будет] ниже, чем в январе», — сказал он «Интерфаксу».

В среднем днем будет около нуля градусов, ночью столбики термометров будут опускаться ниже нулевых значений, ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега. По словам Вильфанда, снежного покрова будет достаточно для того, чтобы кататься на лыжах и санках, особенно на юге Подмосковья.

Также специалист развеял миф о том, что за теплой зимой следует холодное лето, точный прогноз будет в конце марта.

Отрицательные температуры в начале февраля пообещала главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова, пишет ТАСС.

28 января синоптики рассказали о превышении месячной нормы осадков в Москве. Так, в январе шел снег, мокрый снег и дождь, и за месяц в столице выпало 47 мм осадков при норме в 42 мм. Предупреждение о гололедице продлено до утра 31 января.