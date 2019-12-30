Заметный снежный покров в Москве образуется в середине января. Такой прогноз дал и.о. главы Гидрометцентра России Роман Вильфанд 30 декабря.

«Пока предварительные расчеты показывают, что в середине января снег все-таки будет», — цитирует его «РИА Новости».

В целом же в январе на территории России ожидается «теплая аномалия», ниже климатической нормы температура опустится только в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке.

Также специалист объяснил отсутствие снега в европейской части страны в декабре. По его словам, виной тому — теплые воздушные массы, сформировавшиеся над Атлантикой.

Уходящий 2019 год синоптик назвал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в России, отмечает «Газета.ру».

Ожидается, что в ночь на 2 января в Москве столбики термометров опустятся до –8 градусов, однако уже 2 января в столицу придет потепление, которое продержится по крайней мере до 4 января.