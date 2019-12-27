1 января россиян ожидает похолодание, рассказал в пятницу, 27 декабря, и.о. директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд. При этом сказать, когда именно оно случится — непосредственно в новогоднюю ночь или к концу дня — пока сложно сказать, отметил он.

«Завтра уже более определенно расскажем. Хочу телезрителей предупредить: нужно жить с интригой, еще чуть-чуть потерпеть, и будут более точные сведения», — сказал он РЕН ТВ.

При этом в последний день уходящего года температура повысится до 2–3 градусов тепла, снег, который выпадет в последние выходные декабря, может растаять.

Ранее 27 декабря синоптики рассказали, что в новогодние дни в столице ожидаются резкие перепады атмосферного давления, или барическая пила. В таких случаях обычно меняется и температура: сначала она незначительно понижается, потом резко, но ненадолго повышается, затем снова падает.

В субботу, 28 декабря, в столице ожидается температура от 0 до -2 градусов, 29 декабря — от -4 до -5 градусов. При этом уже 31 декабря температура воздуха в Москве будет положительная.