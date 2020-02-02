Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза. Об этом ТАСС рассказал исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

По его словам, в ночь на 6 февраля ожидается мороз от 9 до 14 градусов, днем — от 5 до 10 градусов ниже нуля. При этом холодная погода быстро сменится оттепелью, уже 9 февраля москвичей ожидает потепление.

31 января Вильфанд заявил, что среднемесячная температура воздуха в Москве в течение января превысила климатическую норму в среднем на 9,3 градуса, что стало рекордом за всю историю метеонаблюдений.

В тот же день Вильфанд рассказал, что со следующей недели в Москву придет похолодание, которое покажется «настоящим морозищем» по сравнению с аномально теплым январем.

В среду, 29 января, Вильфанд рассказал, что температура в феврале в Московском регионе будет выше нормы, но снежный покров будет нарастать. По словам и.о. директора Гидрометцентра, снежного покрова будет достаточно, для того чтобы кататься на лыжах и санках, особенно на юге Подмосковья.