Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, что со следующей недели в Москву придет похолодание, которое покажется «настоящим морозищем» по сравнению с аномально теплым январем.

«Вероятность понижения температуры уже с 5-го числа, и оно обусловлено затоком холодного воздуха с Карского моря, с Новой Земли», — приводит слова Вильфанда ТАСС в пятницу, 31 января.

Он уточнил, что в дневное время воздух будет прогреваться до –5 градусов, а по ночам температура будет опускаться до –5… –9 градусов.

«Всё это приведет к тому, что температура будет выше нормы всего лишь на 2–4 градуса», — констатировал он, заметив, что в данный момент погода в Москве характерна той, что обычно бывает в конце октября.

29 января Вильфанд пообещал москвичам снежный февраль — по его словам, температурные показатели по-прежнему будут выше нормы, но снежный покров начнет нарастать.