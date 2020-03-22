В Москве ожидается превышение климатической нормы до 6 градусов в конце предстоящей неделе. Об этом в воскресенье, 22 марта, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В понедельник температура будет даже чуть-чуть ниже нормы на 1 градус примерно, во вторник — около нормы. Начиная со среды, температура опять выше нормы: сначала на 2 градуса, потом и больше», — отметил синоптик в беседе с ТАСС.

Согласно прогнозу Вильфанда, в четверг 26 марта столбики термометров будут колебаться в промежутке +9…+14 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +16 градусов, что на 6 градусов выше нормы.

Ранее Вильфанд дал рекомендации для жителей центральной части страны относительно посадок картошки ближе к концу весны.