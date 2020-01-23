Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с «Российской газетой» 23 января рассказал, почему нормальная погода становится редкостью, а экстремальная приходит все чаще.

По словам специалиста, за 25 лет в два раза увеличилось количество опасных явлений, и в один год их может быть больше, а в другой — меньше. Вильфанд отметил, что сейчас можно говорить только о тенденции, что от десятилетия к десятилетию их число растет. Он уточнил, что в 2020 году этого роста не ожидается.

Также синоптик объяснил, что потепление влияет на увеличении энергии приземного воздушного слоя и энергии атмосферной циркуляции. Распределение ее на разных территориях страны неправомерно, потому в одних регионах идут обильные осадки, а в других возникает засуха.

«Нормальной погоды все меньше, а экстремальной становится все больше и больше», — приводит слова Вильфанда «Москва 24». Специалист призвал привыкать к подобной погоде, потому что такие явления неизбежны.

21 января Роман Вильфанд говорил, что погоду в России в течение зимы определяет теплый ветер из Атлантики.