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Отсутствие регулярных авиарейсов, приостановка активной деятельности крупных аэропортов и невозможность регулярно следить за состоянием атмосферы у поверхности земли в связи с пандемией в мире могут сказаться на качестве прогнозов погоды. Об этом сообщил в пятницу ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Дело в том, что нужно знать абсолютно все состояние атмосферы, чтобы описывать, моделировать и прогнозировать. Для этого существует очень развернутая наблюдательная система. Это [пандемия], конечно же, может привести к ухудшению качества прогнозов», — сказал собеседник агентства.

По словам Вильфанда, основную информацию для прогнозирования получают с помощью специальных систем у поверхности земли и самолетов, оснащенных специальными приборами, которые считывают метеорологические характеристики атмосферы в течение полета. Кроме того, крупные аэропорты предоставляют информацию для метеорологов.

«Когда самолеты взлетают и садятся в крупных аэропортах, специальные приборы считывают информацию, и метеорологи получают информацию о вертикальной структуре атмосферы», — отметил он.

Пандемия "ударила" сразу по трем источникам информации для прогнозирования: регулярность авиарейсов резко упала, крупные аэропорты прекратили активную деятельность, а система наблюдения за атмосферной у поверхности нуждается в регулярном контроле человека, который невозможен в условиях самоизоляции и карантина.

«Но наша служба [Росгидромет и Гидрометцентр] все равно работает регулярно и бесперебойно независимо от пандемии», — сообщил он.

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