Теплая зима в России вызвана тем, что воздушные массы из Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири, что нетипично для этого сезона. Об этом в среду, 19 февраля, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Северо-атлантическое колебание (САК), обеспечивающие перенос воздушных масс из Атлантики, в этом году добралось до Якутии и Хабаровского края. Вильфанд напомнил, что антициклон установился на непродолжительное время лишь в конце декабря и январе. Все остальное время погоду определяли воздушные массы из Атлантики.

«На моей памяти бывали подобные эпизоды зимой, но этой зимой это просто стандарт», — приводит его слова «РИА Новости».

Говоря о погоде в Москве, Вильфанд отметил, что чистого неба ждать не стоит.

«Пока будет облачно с прояснениями. Не будет хмурого неба, вот такая погода, как сейчас. Перистые облака, высоко кучевые, они дают хорошую освещенность. Все-таки это не мрачные облака. Нет солнца, но света достаточно, хоть он и рассеянный. Это не грустная погода», — рассказал Вильфанд.

Ранее в этот же день стало известно, что 19 февраля в Москве был установлен абсолютный температурный рекорд — в полночь столбики термометров поднялись до отметки +4,3 градуса.