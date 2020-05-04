В ряде регионов на наступившей неделе будут наблюдаться «очаги теплой погоды» с температурой выше климатической нормы, рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наибольшее повышение температур ожидают Европейскую часть России, Центральный федеральный округ, Юг страны, а также Северо-Кавказский федеральный округ.

По словам Вильфанда, в Европейской части температуры будут на пять градусов выше нормы, а в Сибири — на шесть-восемь.

Аномальное потепление будет наблюдаться в Томской и Новосибирской областях, а также в Красноярском крае. Высокий уровень возникновения лесных пожаров сохраняется на Алтае, в Туве и в Иркутсткой области.

«С шестого числа очаг очень теплой погоды перемещается на Урал и в Западную Сибирь», — цитирует синоптика 4 мая «РИА Новости».

1 мая Роспотребнадзор оценил вероятность снижения распространения коронавируса с приходом жары в Россию. По мнению специалистов, вторая волна эпидемии возникнет при наступлении прохладной и дождливой погоды, а также с повышение социальной активности граждан.