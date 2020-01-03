Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что ушедший 2019 год стал самым теплым в России за всю историю метеонаблюдений.

В беседе с ТАСС 3 января метеоролог отметил, что в Москве, где наблюдения ведутся с 1877 года, температура превысила предыдущий рекорд на 0,3–0,4 градуса.

«Тоже факт, не вызывающий сомнений: в центральной части европейской территории страны это тоже был самый жаркий год, но тут уже ведутся наблюдения с 1891 года», — отметил Вильфанд.

В Сибири и в северных районах Дальнего Востока минувший год стал «вторым самым теплым в ранжированном температурном ряду самых теплых лет», добавил представитель Гидрометцентра.

30 декабря Вильфанд заявил, что на территории страны в январе ожидается исключительно теплая погода. По его словам, температура ниже климатической нормы опустится в Забайкалье, Иркутской области и на Чукотке. В тот же день в Гидрометцентре сообщили, что заметный снежный покров в Москве появится к середине января.