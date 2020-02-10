В ближайшие два дня в Москве ожидается метель, гололедица, гололед и мокрый снег. Об этом в понедельник, 10 февраля, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К вечеру порывы ветра в столице достигнут 15–18 м/с, передает ТАСС. Позже они усилятся до 20 м/с.

Такая ситуация сохранится до второй половины дня 11 февраля, отметил Вильфанд. По его словам, за это время снежный покров в Москве вырастет на 2–4 см.

Ранее 10 февраля Гидрометцентр продлил «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы до 3:00 среды, 12 февраля.