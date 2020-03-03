Российская актриса Виктория Исакова в YouTube-шоу «А поговорить?» рассказала о смерти своего трехмесячного ребенка в начале 2000-х годов. Артистка призналась, что ребенок скончался из-за генетической несовместимости родителей.

Исакова родила ребенка от режиссера Юрия Мороза вскоре после свадьбы с ним в 2003 году. Но ребенок прожил всего три месяца. Скоропостижная и внезапная смерть дочери ошеломила звездную пару. Первое время они даже не понимали, почему умерло их дитя.

«Мы столкнулись с проблемой, когда люди даже не знают, почему потеряли ребенка», — заявила актриса.

Впоследствии выяснилось, что ребенок умер из-за генетической несовместимости родителей. Чтобы решить проблему, супруги ездили лечиться за рубеж, поскольку на тот момент аналогичные исследования в России не проводились.

Смерть ребенка выбила артистку из колеи. Пережить горе ей помогла плотная занятость в театре и на съемках.

«Помогает только одно — ты должен быть очень сильно занят. Во всех областях жизни», — отметила Исакова.

В 2016 году в браке актрисы и режиссера на свет появилась дочь Варвара. Однако спустя четыре года Исакова до сих пор боится за ребенка: трагедия не прошла бесследно. Артистка — суеверная. В соцсетях очень редко появляются фотографии маленькой девочки, поскольку мама боится ее сглазить.

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