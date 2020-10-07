Бывшая участница «Дома-2» Виктория Боня понесла огромные убытки. Её квартиру, находящуюся на юге Франции, ограбили. За короткий промежуток времени это уже второй случай воровства квартиры Виктории. Девушка до последнего момента не хотела выносить эту ситуацию на всеобщее обозрение.



По словам Виктории, в первый раз воры проникли в её квартиру в дневное время. Девушка винит в случившемся себя, потому что не закрыла балконную дверь на террасу, так что грабителям не составило труда проникнуть внутрь. В тот раз полицейские уверили Боню, что больше случай воровства не повторится, хотя Вика была уверена в обратном, ведь тогда уже грабители поняли, что в жилище красотки есть, чем поживиться. Сейчас Виктории был нанесен ущерб примерно на двести пятьдесят тысяч евро.



Теперь Боня решила обезопасить себя по полной программе. Она поставила сигнализацию, сенсоры и камеры. Когда девушка устанавливала систему, к ней подошел консьерж и сказал, что соседи против белой аппаратуры, потому что фасад здания выполнен в желтых тонах. Виктория пояснила, что проживает здесь с несовершеннолетним ребенком и его безопасность ей важнее, чем несовместимый цвет камер.