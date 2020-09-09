Бывшая участница телепроекта «Дом-2» разместила запись в своём микроблоге, где рассказала, что собирается распродать ненужные вещи, чтобы не тащить их с собой в новый таунхаус. В распродаже будут представлены личные вещи Виктории, её мамы и сестры.



На своей страничке в Инстаграме девушка объявила, что у неё на чердаке скопилось много ненужного хлама, а именно вещей, которые никому уже не подходят в течение полугода. Стоит напомнить, что в ближайшее время Вика с возлюбленным Антоном Гусевым планирует переехать в новый таунхаус, а в него Романец старые вещи перевозить не собирается.



Некоторые подписчики подумали, что Вика придумала благотворительную акцию и безвозмездно будет отдавать вещи. Романец поспешила пояснить, что бесплатно она раздавать ничего не будет, а устроит распродажу, на которой вещи будут выставлены за полцены от своей обычной стоимости. Отправка купленных товаров будет осуществлена полностью за счёт Вики, но только по России.