Не успели молодые влюбленные вернуться с отдыха из Турции, как снова отправились путешествовать. На этот раз Виктория Романец с Антоном Гусевым отправились в Сочи. По фотографиям и видеозаписям в Инстаграме становится очевидным, что супруги не жалеют денег на отдых.



На самом деле, Антон прилетел на черноморское побережье по работе. Он давно занимается сетевым бизнесом и проводит тренинги по всей стране. Пока муж работает, Виктория не теряет времени даром и расслабляется на берегу моря, а также в роскошном отеле. В своём микроблоге девушка написала, что Сочи является местом её гармонии.



Стоит напомнить, что совсем недавно бывшая супруга Гусева Евгения Феофилактова жаловалась, что Антон не помогает сыну ни материально, ни морально. Даже алименты в размере 14 500 он платит далеко не каждый месяц, а также не хочет проводить время с ребёнком, не звонит и не приходит к нему, хотя живёт он близко. В результате этих обвинений бывшие супруги устроили настоящую войну в Интернете.