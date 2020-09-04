Бывшая участница проекта «Дом-2» и жена Антона Гусева Виктория Романец провела небольшую экскурсию по новому дому, в котором сейчас полным ходом идёт ремонт. В новом жилище звездной пары почти готов санузел на первом этаже, который Виктория называет «дежурным», потому что он находится рядом с входной дверью. Также Вика показала большую гостиную, где частично представлена мебель и третий этаж, предназначенный для гостей.



Поклонники Виктории обратили внимание на оригинальную красивую мраморную лестницу, на которую девушка потратила около полумиллиона рублей. Плинтус и ступени сделаны из камня, а перила – из латуни. Вика рассказала, что на втором этаже будет расположена спальня влюблённых, просторная ванна-джакузи и балкон.



Дом площадью 136 квадратных метров Антон с Викторией приобрели прошлой весной за семь миллионов рублей. Виктория сразу сказала, что планирует потратить на ремонт не меньше, чем стоит само жильё. Девушка говорит, что не жалеет денег на обустройство своего гнёздышка.