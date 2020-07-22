Бывшая участница проекта Виктория Романец в очередной раз вызвала в свой адрес волну негодования и дала повод для сомнений в правдивости своих слов. На этот раз Виктория завела в соцсети речь о том, что каждая женщина должна себя любить и ни в коем случае не экономить на себе любимой. После, казалось бы, довольно невинных заявлений Романец начала приводить примеры из своей жизни, чем шокировала многих пользователей сети.



Девушка рассказала о своей острой неприязни к дешевому нижнему белью и заявила, что считает ниже своего достоинства приобретать вещи ниже определенного ценового уровня. Так, к белью ценой ниже трех тысяч рублей Виктория даже не притронется. В качестве уже приемлемого же для уровня Романец обозначился нижнее белье в ценовом диапазоне от ста тысяч рублей и выше.



Вика утверждает, что одни только трусы у нее могут стоить 130 тысяч. Причем, по ее словам, это вовсе не предел для нее. Однако далеко не все поверили в правдивость слов Романец. Ведь Вика на пару со своим супругом Антоном Гусевым уже неоднократно попадалась на попытках существенно преувеличить свои финансовые возможности.