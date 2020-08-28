Совсем скоро в семье Андрея Чуева и Виктории ожидается пополнение. Их сын появится на свет почти через два месяца, и поэтому Вика захотела запечатлеть это прекрасное время ожидания малыша на фотосессии. Один из кадров будущая мама разместила в своём микроблоге.



Виктория рассказала подписчикам, что понимает всю ценность происходящих сейчас моментов. Пусть у неё сильно болит всё тело, ей тяжело, сложно нагнуться, замучили отёки, она не может делать какие-либо домашние дела, но она знает, что данное время в будущем будет вспоминать с теплотой и любовью. Будущая мама постоянно смотрит курсы по подготовке к долгожданному появлению малыша, собрала уже все вещи в роддом, обустраивает вместе с мужем детскую комнату. Виктория поделилась, что последний триместр беременности – очень необычный, она чувствует, как всё в её организме меняется.



Стоит напомнить, что супруги два года лечились от бесплодия. Врачи говорили, что Виктория не сможет забеременеть естественным путём, не прибегая к процедуре ЭКО. Но после лечения, Вика с Андреем увидели на тесте две заветные полоски.