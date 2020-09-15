Бывшая участница проекта «Дом-2» Виктория Цатурян призналась, что в пятнадцатилетнем возрасте делала аборт. Стоит напомнить, что первого и пока единственного ребёнка Артёма Вика родила в шестнадцать лет, через несколько месяцев после прерывания предыдущей беременности.



Вика стала мамой очень рано, но сейчас она об этом совсем не жалеет. В последнее время в постах микроблога Вики всё чаще можно увидеть комментарии о том, что ей вместе с Русланом Мацьолеком стоит задуматься об общем ребёнке. Ни для кого не секрет, что Виктория очень хочет подарить любимому дочку. Девушка рассказала, что тема детей всегда была для нее болезненной, сейчас же она гораздо проще к этому относится.



У Вики есть проблемы с женским здоровьем, поэтому она проходит лечение и надеется в ближайшем будущем стать матерью во второй раз. Цатурян рассказала, что долгое время она боялась забеременеть, поэтому организм, видимо, воспринял установку не иметь детей на психологическом уровне. Сейчас Вика заботится о своём здоровье, она отказалась от участия в фитнес-бикини, чтобы избавить себя от изнуряющих диет, ведь в ближайшее время она планирует беременность.