Виктория Боня откровенно рассказала о том, как ее недавно дважды ограбили.

КАК МЕНЯ ОГРАБИЛИ ДВАЖДЫ ЗА 10 ДНЕЙ

Сначала я не хотела об этом писать и рассказывать, но так уж вышло, что без моего ведома эта информация попала во французскую прессу от моих же соседей! Да ещё и с фоторепортажем 🤦🏽‍♀

Ко мне залезли воры, прям в дневное время! Конечно, отчасти я была виновата сама, потому что оставила балкон на террасу открытым, и было очень легко войти.

Но когда инцидент произошёл в первый раз, я говорила полиции, что они вернутся. Пришёл инспектор с фонариком, с чемоданчиком , вроде как искали отпечатки пальцев, конечно же, их не нашли. Они заверили, что воры не вернутся. А чуть позже мы узнали, что некоторые соседи видели, как кто-то выжидал во дворе, прятался за машины, чтобы проскочить, когда никого не будет.

Вот об этом как раз я хотела написать, спасибо вам, соседи, за то, что вы просто наблюдаете, фотографируете, потому что во второй раз, когда залезли, уже меня не было дома, они взломали дверь, ковыряли в стене, разбили стекло. То есть это был прям настоящий взлом среди ночи. И что вы думаете? Во второй раз соседи тоже видели и они даже сфотографировали, как воры вылезали уже через забор, и ещё отдали эти снимки во французскую прессу.

Ущерб был нанесён приблизительно на 250.000€ – полная стоимость того, что они унесли, и это только по приблизительным подсчетам, так как было огромное количество дорогих сумок и вещей.

Безусловно, мне пришлось принимать меры, сейчас я поставила сигнализацию, камеру, сенсоры, абсолютно все, что можно.

НО! Когда я устанавливала эту систему – прибежал консьерж из нашего здания и говорит: «Вы знаете, наши соседи против, чтобы вы ставили здесь на нашем желтом фасаде свои белые камеры и сенсоры, потому что они не подходят по цвету нашего дома»😱

У меня просто округлились глаза, на что я ответила, что со мной живет ребёнок несовершеннолетний, и мне его безопасность дороже, цвет фасада. Они отправили официальное письмо и сейчас будет разбирательство в суде.

Это история, чтобы вы понимали, что происходит на юге Франции, обворовывают здесь практически каждый месяц, и особенно, когда люди приезжают снимать дома и не в курсе происходящего, вплоть до того, что пускают газ, усыпляют людей и выносят все!