Экс-участница Виктория Боня похвасталась, что ей предложили должность главного редактора бьюти-раздела журнала L’Officiel AUSTRIA.

Ааааааа 👻🤩 Новость, которой я хочу поделиться сейчас с вами меня доводит до дрожи в коленях!!!

Любимые, я хочу чтобы вы меня поддержали и сказали, что я заслуживаю этого как никто другой. Потому, что моя скромная персона сейчас в шоке, в голове сотни мыслей, типа «А справлюсь ли Я?» «Достойна ли?»

Короче, меня пригласили стать главным редактором Бьюти раздела журнала L’Officiel AUSTRIA 🇦🇹🙈

Вы представляете, какая это ответственность????

Но с другой стороны, кто ещё лучше сможет рассказать про бьюти новинки, секреты и тд кроме меня (скромницы 😁🙄)

Теперь я буду снимать для вас такой мощный бьюти контент с самыми топовыми экспертами мира сего! 😎

Это пи***ц как волнительно и в то же время это так вдохновляюще!!!!

Любите! Я справлюсь???

А ещё, в конце этого года я появляюсь на обложке европейского журнала. Я щас заплачу 😢

Успокойте меня 😆

Я уже придумала крутой концепт. Но хочу и вашего мнения, кого бы вы хотели видеть в моем проекте? Можете называть имя любой величины, мы будем работать только с лучшими из лучших!!! 🔥 #викториябоня