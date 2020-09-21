Виктория Боня расстроена тем, что мачеха не сообщила им с сестрой о смерти отца.

Так плохо я себя не чувствовала ещё ни разу в своей жизни!

В нашей семье произошло горе. Мой отец ушёл из жизни.

Хотя мы не жили вместе, у него была другая семья, он все же был нашим с сестрой отцом.

Зная нрав его жены, она никогда нас не приветствовала и всегда была недовольна, либо нашими визитами, либо нашим отсутствием в его жизни. Видимо это была, непонятная для меня, ревность к своим детям, либо чрезмерная забота. Я не осуждаю ее.

Помню, когда мы приходили к нему в детстве в гости, спустя несколько часов она просила его проводить нас домой. Так было всю жизнь!

Мой отец был очень добрым и покладистым человеком. Он всегда ее слушал.

Я рада, что в его жизни была такая женщина, которая любила, оберегала и заботилась о нем всю жизнь. Это успокаивает мое сердце!

Но я никогда не пойму такого поступка, что его жена скрыла тот факт, что наш отец ушёл из жизни ещё в Марте этого года и лишила нас возможности попрощаться с ним в последний раз!

Какими бы не были наши отношения, мы безумно любим нашего отца!

Я так же знаю, что он тоже очень нас любил!

Мы давно приняли его решение жить отдельно и приняли его жену, а она нас видимо так и не приняла!

Я считаю, что ни один человек не имеет права принимать решение о том, чтобы лишить родных людей возможность проводить своего родственника в последний пусть.

Это очень больно! 😭😭

Светлая память моему отцу, доброму и любящему человеку. Никогда не забуду наши встречи украдкой в кухне нашей квартиры, когда он приходил после работы и открытки в почтовом ящике с поздравлениями каждый день рождения! 🙏🏽❤

Прости, Папа, за то, что было не так 🙏🏽😭







