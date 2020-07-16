Виктория Боня рассказала о пугающей ситуации, в которую ей довелось угодить на незнакомой улице одного из европейских городов. На своей странице в соцсети Вика в красках поведала, что не предвещавшая никаких сюрпризов поездка за лекарствами в аптеку закончилась для нее существенным потрясением и самым настоящим шоком.



Двигаясь по узкой улочке с односторонним движением, по обеим сторонам которой возвышались каменные стены, Виктория в один не очень приятный для нее момент осознала, что дорога начала резко сужаться, и через считанные метры ее автомобиль просто-напросто застрянет. В этот момент Вику охватила паника, и начался приступ клаустрофобии. Несчастная женщина поняла, что рискует остаться в этой ужасающей западне навсегда. В голове у Виктории начали появляться неожиданные аналогии с тонущими машинами, из которых невозможно выбраться в силу заблокированных окон и дверей, и ее воображение начало рисовать в крайней степени ужасающие картины.



К счастью, вскоре Боня смогла взять себя в руки, включила задний ход и аккуратно выехала из ловушки. После чего поспешила поведать поклонникам свою, без преувеличения, потрясающую историю о счастливом спасении.