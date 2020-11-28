Писатель и журналист Виктор Шендерович сообщил, что начал оформление гражданства Израиля. Об этом он написал у себя в фейсбуке.

По словам Шендеровича, в юности у него было критическое отношение к Израилю, как к стране, собранной по этническому и религиозному принципу. «Израиль казался мне, советскому юноше, штукой морально устаревшей, собранной на неверных принципах. Но потом юноша прожил еще почти полвека — и много чего узнал и увидел», — рассказал Шендерович.

Журналист добавил, что Израиль давно перестал быть для него «геополитической абстракцией», поскольку в этой стране живут десятки его знакомых, друзей и родных.

«Однажды я подумал, что если некоторая (немалая) часть человечества продолжает ненавидеть евреев и мечтать об их уничтожении, то, наверное, хорошо и правильно, что на Земле есть место, где евреи всегда дома. Не лучше и не хуже других, просто — дома!» — уточнил он.

Виктор Шендерович — российский журналист, теле— и радиоведущий, писатель и автор больше чем 20 книг, лауреат премии «Золотое перо России» (1998), ТЭФИ (1996) и Московской Хельсинской группы (2010). За свою карьеру сотрудничал с такими изданиями, как The New Times, «Новая Газета», «Московские новости». С ноября 2020 года ведущий программы «Шендерович в своем репертуаре», где он вместе с журналисткой и соведущей Ольгой Бычковой обсуждают самые острые и злободневные темы.