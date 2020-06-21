Трехкратный чемпион мира Виктор Майгуров выдвинут кандидатом на пост президента Союза биатлонистов России от Федерации биатлона Московской области, сообщается на официальном сайте областной организации.

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Москве. Майгуров в настоящее время является членом правления союза, а с начала апреля — временно исполняющим обязанности исполнительного директора организации.

На данный момент пост президента СБР занимает Владимир Драчев, избранный на эту должность в мае 2018 года. В начале апреля ветераны, чемпионы Олимпийских игр, специалисты-тренеры и представители судейского корпуса страны раскритиковали работу Драчева и призвали сложить полномочия.

В начале июня на сайте СБР появилось заявление, подписанное Нуждовым, Майгуровым, а также членами правления Юрием Векшиным, Иваном Черезовым и Андреем Левуниным. В нем утверждалось, что Драчев «не контролирует текущую ситуацию и полностью оторван от решения реальных задач, стоящих перед СБР на текущем этапе». Позже заявление с сайта исчезло.

В СБР размещение этого сообщения на сайте объяснили следствием технической ошибки и заявили, что данное заявление предназначалось для рассылки в региональные федерации биатлона.

В минувшем сезоне российские биатлонисты не одержали ни одной победы на этапах Кубка мира, был установлен антирекорд по числу гонок без медалей. Светлым пятном можно считать только выступление на чемпионате мира Александра Логинова, который принес мужской команде страны первое за 12 лет золото в личной гонке.