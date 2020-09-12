Бывший участник Виктор Литвинов активно планирует предстоящую свадьбу.

Я уже давно планировал сделать Сашеньке предложение. Долго готовился, спросил разрешения у тестя и брата Александры. Все были за! На день рождения её брата я сделал предложение, и она сказала «да»! Буквально через пару дней начали думать о свадьбе и планировать.

Уже выбрали дату для церемонии и подали заявление в загс. Церемония будет 24.10.2020. Времени не так много, поэтому каждый день стараемся что-то делать, заказывать, договариваться с ведущими и так далее. А родители наши счастливы.

Будем стараться делать всё красиво и шикарно! Невеста хочет красоту. Я бы хотел пригласить Лёшу и Майю Купиных, но они пока на островах, когда вернутся — неизвестно. Но тут ещё одна граница, и это проблема, но дальше будет видно.