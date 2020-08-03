Виктор Крестовский объявил себя парой с Альёй Адхамовой, которая всё ещё находится на Сейшелах.

КРЕСТОВСКИЙ И АЛЬЯ ОБЪЯВИЛИ СЕБЯ ПАРОЙ

Расстояние — не помеха для двух одиноких сердец. Витя Крестовский и Алья Адхам объявили себя парой.

«Мы начали общаться за день до моего прихода. У меня никогда такого не было, это впервые. Мы общаемся каждый день, и она тянется ко мне, рвётся с островов, но при этом не против, чтобы я туда прилетел, ей всё равно. Мы ведем переписки и говорим по телефону, по видеосвязи. Каждый день что-то придумываем новое: не только я ухаживаю за ней, но и она тоже что-то делает для меня», — признался Витя.

Крестовский готов ждать Алью сколько потребуется, даже если придётся уйти с проекта, от девушки он не откажется.

«В коллективе ни один человек не сомневается в моей искренности, на островах все её поддерживают. Буду ждать сколько нужно», — резюмировал участник.

Как тебе новая пара?