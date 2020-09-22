Виктор Крестовский поставил точку в своих отношениях с Альей Адхам.

Вот и все… история закончилась так и не успев начаться. В чем причина судить вам. Нет однозначно правых , нет виноватых во всем. Есть две стороны которые не смогли сойтись во мнениях. То ли непонимание, то ли нежелание слушать, а может что то другое… все это уже не важно. Надо жить дальше, а как жить когда внутри ничего? Сделать правильные выводы,ведь нет плохого опыта,все временно и все проходит.

Строить дальше отношения, но при этом понимать, что уже довериться не получится и девушке пожелавшей рискнуть быть со мной рядом не просто будет до меня достучаться ? Или уходить уже и жить дальше ?

Стать лучшей версией себя? Или все же пускай время расставит все по своим местам.