С каждым туром, что приближает окончание чемпионата России по футболу, растет турнирное напряжение. Вот и 24-й тур подбросил дровишек в костер интриги. Единственной аксиомой премьер-лиги остается лишь неизбежное чемпионство «Зенита». Минувшие футбольные выходные выдались богатыми на события. Вспоминаем самые заметные из них.

Потеря тура: матч, который не состоялся

Встреча «Оренбурга» и «Краснодара», намеченная на пятницу, не состоялась. Во всем виноват треклятый коронавирус, обнаруженный у игроков «Оренбурга» и отправивший команду на карантин. Подобные ситуации уже случались в РПЛ. «Ростов», если кто успел позабыть, привез 17-летних пацанов из Академии в «Сочи», где Кокорин и его партнеры вдоволь поиздевались над ростовскими мужичками. «Краснодар» и «Динамо» перенесли по обоюдному согласию свой матч предыдущего тура на более поздний срок после того, как у группы игроков москвичей был диагностирован вирус. А «Оренбург» решил не городить огород и отказался от проведения матча вовсе.

Как уверяет руководство оренбургского клуба, рассматривались все возможные варианты, но от идеи играть молодежью отказались довольно быстро. Принимающая сторона проинформировала РПЛ о невозможности организовать матч с «быками» в связи с тем, что по предписанию местного Роспотребнадзора находится на изоляции. Точку в этом деле должен поставить КДК РФС, но есть только один вариант — «Оренбургу» будет засчитано техническое поражение.

Прогул тура: ЦСКА играет без Ганчаренко

После оглушительных 0:4 на своем поле от «Зенита» об отставке наставника армейцев Виктора Ганчаренко заговорили еще громче. Да и сам белорусский специалист, как поговаривают, после разгрома от сине-бело-голубых отправился на родину. В матче с «Динамо» в этом туре руководил армейцами с тренерской скамейки Сергей Овчинников, при котором красно-синим вновь не удалось победить. Справедливости ради, на победу ЦСКА в этот вечер точно не наиграл, да и ничейный исход должен восприниматься как подарок судьбы.

Виктор Ганчаренко на матче присутствовал и следил за происходящим на поле из вип-ложи. Если подобный прогул тренером дерби должен был обеспечить эмоциональный всплеск в команде, то его не произошло — игровая картина да и результат остались неизменными. На следующий после игры с «Динамо» день было объявлено, что Виктор Михайлович продолжит работу с командой и именно он будет готовить игроков к дерби со «Спартаком», которое состоится в ближайшем туре 30 июня. Ганчаренко отдохнул на «Динамо», возможно, немного психологически разгрузив и игроков. Продолжать терять очки красно-синим нельзя, ведь речь уже идет не о лигочемпионской борьбе, а о путевке в Лигу Европы, которую можно упустить, проиграв еще пару матчей.

Сюжет тура: «Зенит» вновь побеждает

Сложно было поверить, что именно встреча явного лидера чемпионской гонки и занимающих последнюю строчку в турнирной таблице «Крыльев Советов» выйдет самой захватывающей в туре. Преимущество питерцев в классе не оставляло сомнений ни на одном игровом отрезке встречи, статистически да и визуально сине-бело-голубые на две головы превосходили самарцев. Но запомнят этот матч не благодаря счету на табло или игровым моментам, а по частоте вмешательства в ход матча ВАР. Именно система видеопомощи стала главным действующим лицом на поле.

20-летний Максим Глушенков смог поразить ворота «Зенита» первым же ударом в створ на предпоследней минуте первого тайма. На перерыв питерцы вполне заслужили уйти, крупно ведя в счете, но уходили в качестве отстающих. Да, ВАР отменила в самом начале второй половины встречи красивый гол Бранислава Ивановича, но в дальнейшем система хозяевам поля лишь помогала. Сначала видеоповтор подсказал указать на точку, усмотрев игру рукой Антона Терехова в своей вратарской. Но самый обидный для самарцев эпизод случился на 81-й минуте, когда ВАР отменила гол вышедшего за несколько минут до этого на замену Деяна Радоньича. Хорват мощным ударом вогнал мяч в сетку ворот Андрея Лунева, но оказалось, что сбрасывавший нападающему мяч партнер в какой-то момент коснулся его плечом. Нет сомнений, что судейский комитет выставит высокую оценку работе Павла Кукуяна и его помощников, а «Зенит» победил по делу, но «Крылышки» было очень жаль.

Засуха тура: «Спартак» и «Уфа» сыграли без голов

Первый посткарантинный тур «Спартак» проводил в Туле, где к 90-минуте вел в счете 3:0. Но в той игре у красно-белых залетало в ворота все, что могло залететь, а для таких показателей надо либо иметь в распоряжении исполнителей уровня Роналду и Месси, либо держать на коротком поводке удачу, что тоже является невыполнимым условием. Перед стартовым свистком с «Уфой», которая, к слову, тоже победила в прошлом туре, было примерно понятно, как будут действовать соперники.

Вадим Евсеев заметно изменил игровой почерк уфимцев, привив строго обороняющейся команде любовь к атакующему стилю и даже позиционным атакам. Но в этом матче шанс у его подопечных на очки был лишь один — сыграть предельно плотно, не предоставляя сопернику ни малейшего пространства, на котором можно было бы реализовать превосходство в мастерстве.

Спартаковские болельщики могут говорить о невезении, о заметном игровом преимуществе их команды и вспоминать нереализованные моменты и отмененный гол. И будут правы. Все так и было. Но «Уфа», выбрав единственный верный план на игру, реализовать его смогла. У «Спартака» же по-прежнему в атаке слишком многое зависит от исполнительского мастерства или везения. Месси и Роналду в составе красно-белых нет, а везение, как мы видим, не всегда смотрит в одну сторону.

РПЛ. 24-й тур

«Ростов» (Ростов-на-Дону) — «Арсенал» (Тула) — 2:1

«Динамо» (Москва) — ЦСКА (Москва) — 0:0

«Рубин» (Казань) — «Локомотив» (Москва) — 0:2

«Спартак» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 0:0

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Крылья Советов» (Самара) 2:1

«Ахмат» (Грозный) — «Сочи» (Сочи) — 1:1

Матч «Оренбург» — «Краснодар» отменен

Встреча «Урал» — «Тамбов» завершилась после подписания этого номера

Положение команд:

Бомбардиры

Артем Дзюба («Зенит») — 15 голов (6 с пенальти). Евгений Луценко («Арсенал»), Элдор Шомуродов («Ростов») — по 11 (0). Александр Соболев («Спартак») — 11 (2)