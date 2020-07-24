Вирус нашли в останках более чем через 1000 лет.

Ученые нашли в останках викингов вымершие штаммы оспы, пишет канал «Наука».

Для исследования были взяты останки из 11 захоронений в Дании, Норвегии, России и Великобритании. Среди них были викинги X века, в образцах их зубов нашли вымершие штаммы оспы, которые отличаются от современного вируса.

«Люди, разъезжающие по миру, быстро распространили COVID-19, и вполне вероятно, что оспу в свое время распространили викинги: в те времена они много путешествовали на кораблях», – заявил один из авторов научной работы Эске Виллерслев.

Ученые отмечают, что неизвестно, умерли ли викинги именно от оспы и были ли эти штаммы смертельными. Однако их удалось обнаружить спустя 1400 лет.

Фото: Thames Valley Archaeological Services

Исследователи также выяснили, что генетические структуры древних штаммов оспы значительно отличались от современных, что говорит об эволюции вируса. Происхождение вируса пока остается загадкой. По одной из версий, оспа была передана людям от грызунов.